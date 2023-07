Veja: ANDRÉ FRAGA DEFENDE INSTALAÇÃO DE ECOBARREIRAS NOS RIOS

Engenheiro ambiental, o vereador de Salvador André Fraga (PV) defendeu ser necessário o uso de ecobarreiras nos rios de Salvador para conter a poluição causada por plástico e outros descartáveis. Fraga afirmou que pretende protocolar um Projeto de Indicação (PIN) para que todos os rios e lagos da capital recebam as barreiras de contenção flutuantes. “Não tem um rio correndo limpo em Salvador hoje”, disse em entrevista recente na rádio Salvador FM.

Ecobarreiras são estruturas flutuantes que retém o escoamento de resíduos que também flutuam nos rios, como materiais plásticos e descartáveis. Segundo o vereador, o equipamento pode ser feito de material reciclável e é a forma mais econômica de impedir que o lixo descartado nas águas alcance o mar, onde remediar o problema se torna mais difícil.

De acordo com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma), cerca de 13 milhões de toneladas de plástico vão parar nos oceanos, anualmente. “Essa medida ajuda a diminuir a poluição nos mares, o que por si só combate a emergência climática, mas também contribui para manter nossas praias utilizáveis para os soteropolitanos. No final, a depender do tipo e situação dos resíduos coletados nas barreiras, eles também podem ser reciclados”, afirmou.

Apesar da importância do projeto, André Fraga não esconde que a medida é emergencial e, sozinha, não resolve os problemas. “A medida é paliativa para evitar que resíduos sólidos cheguem ao mar, até que um verdadeiro programa de despoluição dos nossos rios seja empreendido pela Embasa, responsável pelo tratamento dos esgotos da cidade”, finalizou.