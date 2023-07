Veja: REFORMA EM PARQUE VAI INTENSIFICAR CUIDADOS COM O MEIO AMBIENTE NO PR

O Governo do Paraná iniciou a revitalização de um dos cartões-postais de Arapongas, na região Norte. O Parque dos Pássaros está passando por uma ampla reforma que vai ampliar os serviços oferecidos à comunidade e intensificar os cuidados com o meio ambiente. O investimento do Instituto Água e Terra (IAT) é de R$ 2,3 milhões, com contrapartida municipal de R$ 399.181,32. A previsão é que o complexo ambiental fique pronto em 2024.

O parque possui uma área total de 76.593,14 metros quadrados e conta com três lagos represados com a presença de biodiversidade, como peixes, patos e tartarugas, entre outros. Vai ganhar novas trilhas para caminhada circundando o corpo hídrico, arborização, com trechos acessíveis e espaços de vegetação nativa destinados ao lazer. Serão instalados também equipamentos e mobiliários de recreação, como academia ao ar livre e parque infantil.