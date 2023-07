Conheça: AMANHECER NAS CATARATAS; UM PASSEIO EXCLUSIVO

Passear no Parque Nacional do Iguaçu antes da abertura da visitação convencional é uma experiência singular. É a oportunidade, exclusiva, de vivenciar o nascer do sol encantador nas Cataratas do Iguaçu, com os primeiros raios de luz que surgem no maior conjunto de quedas-d’água do mundo. O passeio é oferecido exclusivamente por agências de Foz do Iguaçu credenciadas (confira aqui a lista). O primeiro passeio será realizado no sábado, 15 de julho, das 6 às 8 horas da manhã. Em breve serão anunciadas as próximas datas do passeio.

A aventura inicia no primeiro mirante, em frente ao Hotel das Cataratas, com a oportunidade rara de caminhar com os primeiros raios de luz, na Trilha das Cataratas, em uma experiência imersiva, com os sons matinais do Patrimônio Mundial Natural. O visitante que desejar poderá começar o passeio pelo Espaço Naipi, com acesso pelo elevador, direto para a passarela com vista da Garganta do Diabo.

Visitar o parque nesse horário permite uma experiência exclusiva, com acesso antecipado, antes da abertura da visitação pública no Parque Nacional do Iguaçu, e com orientação de um guia de turismo local. O visitante tem a chance de ver cenários únicos, que podem ser vivenciados somente nesse período do dia. São cenas raras do amanhecer com cores vibrantes e quentes, tons que vão da cor laranja intensa à rosa suave, no horizonte das Cataratas do Iguaçu.

Café da manhã incluso no pacote – A celebração de encerramento do passeio ocorre com um café da manhã especial no Restaurante Porto Canoas, localizado no coração das Cataratas, que é servido das 7h30 às 9h30. O local é perfeito para admirar a vista singular acima das quedas e as cores da aurora, enquanto o visitante degusta um bom café matinal no Patrimônio Mundial Natural.

Após a realização do Passeio Amanhecer nas Cataratas, o visitante que desejar poderá ficar durante todo o dia na unidade de conservação. O ingresso é válido até o encerramento das atividades do parque, às 17h30. Ou seja, quem participar dessa aventura terá a oportunidade de permanecer na unidade para explorar as outras atrações, dentro dos horários da visitação, garantindo uma experiência ainda mais intensa e completa.

Como adquirir o Passeio Amanhecer nas Cataratas – Os ingressos são vendidos exclusivamente pelas agências de turismo credenciadas de Foz do Iguaçu. Não há venda desse passeio na bilheteria ou site do Parque Nacional do Iguaçu. É um serviço guiado, comercializado somente por agências locais da cidade. O acesso dos visitantes é realizado com veículos das agências, das 6h às 8h, pelo portão do parque na Rodovia das Cataratas. A entrada é restrita aos veículos de turismo cadastrados na unidade de conservação. É obrigatório acompanhamento de um guia de turismo e apresentação do bilhete.

Novo momento – Juntas, as duas principais concessionárias de parques nacionais do país formaram a Urbia Cataratas S.A., somando experiência em gestão, grandes projetos de engenharia, além da expertise em educação ambiental e sustentabilidade.

A Urbia Cataratas S.A. é responsável pela gestão da visitação turística do Parque Nacional do Iguaçu. A concessionária está implementando um projeto robusto, moderno, inspirado nas melhores referências mundiais, para encantar ainda mais os visitantes e promover o desenvolvimento econômico da região.