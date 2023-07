Entenda: COM RECESSO DO CONGRESSO, 10ª VIAGEM DE LULA E PRÉVIA DA INFLAÇÃO SERÃO DESTAQUES DA SEMANA

A semana da política será marcada por temas laterais e esvaziamento de Brasília. Isso porque começa o recesso parlamentar, que é o período no qual estarão suspensas as atividades na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, com congressistas retornando aos Estados e às bases políticas. Oficialmente, o período de descanso dos deputados e senadores começa na segunda-feira, 17, e se estende até 30 de julho, com retorno das comissões e sessões deliberativas a partir de 1º de agosto. Entretanto, como o site da Jovem Pan antecipou, a última semana já foi marcada pelo clima de recesso, com esvaziamento da pauta na Câmara e o adiamento da análise de projetos prioritários da área econômica, como o arcabouço fiscal. Da mesma forma, nesta semana, o destaque também ficará com assuntos fora do eixo Câmara-Senado, com dois acontecimentos que devem dominar a pauta: a expectativa por uma nova queda da inflação e a próxima viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao exterior.

Na segunda-feira, 17, às 8h, o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV Ibre) divulga o Índice Geral de Preços – 10 (IGP-10), serve como prévia para o comportamento da inflação. Entre economistas ouvidas pela reportagem, a estimativa é que o novo reporte aponte para deflação. No mês de junho, o indicador registrou recuo de 2,20%, enquanto no mês anterior, houve baixa de 1,53%. Com os últimos resultados, o índice acumula queda de 4,14% no ano e declínio de 6,31% em 12 meses. Na prática, isso significa que, se confirmado que o IGP-10 terá um resultado negativo, ou seja, uma deflação do índice, será a confirmação de que a política monetária está “dando certo”, com acenos para o controle da inflação, explica o economista Igor Lucena ao site da Jovem Pan. “O reflexo prático é dar espaço, de maneira técnica, para que o Banco Central tenha dados estatísticos significativamente fortes para iniciar as quedas nas taxa de juros. E isso represente incentivo ao consumo, incentivo ao aumento de crédito e levam ao crescimento do PIB do país. É um indicador muito esperado”, disse à reportagem.

No campo político, o grande destaque da semana fica para a nova viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a 10ª desde o início de seu terceiro mandato. Desta vez, o chefe do Executivo vai cumprir agenda em Bruxelas, na Bélgica, com participação da cerimônia de abertura da cúpula entre União Europeia e a Comunidade dos Estados da América Latina e do Caribe (Celac). A confirmação da presença de Lula pelo Palácio do Planalto ocorreu após conversa entre o mandatário e o presidente da Espanha, Pedro Sánchez, no início do mês. O evento em Bruxelas marcará o retorno da cúpula Celac-União, que não ocorre desde 2015, e vai acontecer em um contexto no qual o governo brasileiro busca modificar exigências feitas pelo bloco europeu para aprovar o Acordo de Livre Comércio com o Mercado Comum do Sul (Mercosul), formado por Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai.

Outro tema que deve continuar no radar de Brasília é a negociação de ministérios e cargos de segundo e terceiro escalões por Lula e membros do Centrão. Na sexta-feira, 14, o nome de Celso Sabino como novo ministro do Turismo foi divulgado no Diário Oficial da União. O deputado federal do União Brasil substitui a correligionária Daniela Carneiro. A decisão atende a uma demanda antiga da legenda, especialmente de deputados federais, que não se viam representados pela ministra. Como o site da Jovem Pan antecipou, para prestigiar Daniela e frear o União Brasil, o presidente deve oficializar a mudança – e novas trocas – apenas no final do mês ou início de agosto. Em mais uma semana, o Supremo Tribunal Federal (STF) não terá julgamentos ou sessões, uma vez que já foi iniciado o recesso do Judiciário.