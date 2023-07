Esforço: COPEL RECUPERA ENERGIA EM 97% DOS DOMICÍLIOS

Após dois dias de trabalho ininterrupto, as equipes da Copel conseguiram restabelecer o fornecimento de energia de 97% dos consumidores afetados pelo ciclone extratropical que atingiu o Paraná desde a tarde de quarta-feira (12).

No momento, 23.564 consumidores estão sem energia em todo o Estado. Desses, 19.266 se concentram na região Leste (formada por Curitiba, Região Metropolitana e Litoral), a mais afetada pelos estragos causados por descargas atmosféricas e ventos de mais de 90 km/h. Atualmente, os municípios com maior número de consumidores desligados são Morretes, Tijucas do Sul, São José dos Pinhais e Guaratuba.

Restam 1.739 serviços emergenciais para serem atendidas em todo o Paraná. A Região Leste concentra 1.007 casos – quase 60% do total – e o Litoral, 272 atendimentos em andamento. Ao todo, desde o início, os estragos causados pelo temporal provocaram mais de 5 mil serviços emergenciais em todo o estado, a maior parte já resolvida.

Os trabalhos de conserto e reconstrução de parte da rede continuarão ao longo do final de semana. Cerca de 200 profissionais estão em deslocamento do Interior para o Leste do Estado e vão reforçar as equipes nos reparos. A gravidade dos danos à infraestrutura elétrica, bem como a mata fechada, áreas de difícil acesso e trechos bloqueados, dificultam os trabalhos dos eletricistas.

Ao todo, mais de 1.700 profissionais foram mobilizados para atender os 700 mil consumidores que, em algum momento, chegaram a ser afetados pelo temporal de grandes proporções. Cada serviço representa um problema diferente que as equipes precisam identificar e reparar. Alguns são mais complexos, como a substituição de postes, e podem exigir algumas horas de trabalho.

A Copel orienta a população a manter distância de locais que tenham postes quebrados e fios caídos. A falta de luz pode ser informada por meio do aplicativo para celulares ou pelo site www.copel.com, e também pelo número de WhatsApp 41 3013-8973. Sem internet, é possível enviar um SMS para o número 28593, com as letras “SL”, de “sem luz”, e o número da unidade consumidora, destacada em amarelo no cabeçalho da conta da Copel. Ainda, situações de risco e de falta de energia podem ser comunicadas por meio do 0800 51 00 116.

SANEPAR – Os efeitos das fortes chuvas ainda estão sendo sentidos no abastecimento de água em alguns municípios do Paraná. A queda de energia continua afetando as unidades de produção e distribuição de água de cidades da região Centro-Sul do Estado.

Bairros de Curitiba, Campina Grande do Sul, Quatro Barras, Colombo, Pinhais, Morretes, Rio Branco do Sul, Cerro Azul, Tijucas do Sul, Campo Magro, Lapa, Adrianópolis, Almirante Tamandaré, Balsa Nova, Tunas do Paraná e Agudos do Sul, e os distritos de Palmitalzinho, em Quatro Barras, e Lajeado Caçador, em Rio Negro, ainda apresentam falta de água ou intermitência no abastecimento. A previsão é a de que o abastecimento seja normalizado gradativamente até o fim da noite desta sexta-feira.

DEFESA CIVIL – A Defesa Civil Estadual do Paraná segue monitorando as condições e situações de ventos fortes no Estado (veja o boletim) e apoiando os municípios. Em Curitiba foram 279 casas danificadas e em Morretes, 234, os locais com mais residências atingidas. Em Santo Antônio do Sudoeste foram 10 casas, um posto de saúde e um colégio danificados. Também foram registradas ocorrências em Antonina, Guaratuba, Ipiranga, Colombo, Dois Vizinhos, Mandirituba, Santa Izabel do Oeste, Verê, Lapa, Capitão Leônidas Marques, Castro, Salto do Lontra, Ponta Grossa, Rio Branco do Sul, São Miguel do Iguaçu, São José dos Pinhais, Toledo, Braganey, Ouro Verde, Ibema, Quedas do Iguaçu, Serranópolis do Iguaçu, Diamante d’Oeste, Ramilândia, Foz do Iguaçu, Palmas, Pato Branco, Coronel Vivida, Mangueirinha, Prudentópolis e Santa Terezinha de Itaipu.