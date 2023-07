Novidade: CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE É EMPOSSADO

Na manhã de sexta-feira (14), foi empossado o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente em cerimônia realizada na “Sede dos Conselhos” em Maracaju.

O Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente foi criado pela Lei Municipal nº 1.550, de 20 de Janeiro de 2009 e alterações, órgão colegiado autônomo de composição paritária entre o Poder Público e a sociedade civil organizada, tendo caráter consultivo e deliberativo.

O Conselho tem a responsabilidade de contribuir na formulação e revisão das políticas públicas relacionadas ao meio ambiente no âmbito municipal. Isso envolve a elaboração de propostas, pareceres técnicos e sugestões para o desenvolvimento de medidas de proteção, conservação e uso sustentável dos recursos naturais. Como também, acompanhar e fiscalizar a implementação das políticas ambientais, verificando se as ações estão sendo executadas de acordo com a legislação vigente e dentre outros.

Foram devidamente empossados para o triênio 2023/2025 os seguintes membros:

Poder Executivo:

– Agadir Mossmann (Titular) / Jacielle Elias dos Santos (Suplente);

– Fernando Onofre Hernandes (Titular) / Tiago Darci Pazza Corrêa (Suplente);

– Rafael Couto (Titular) / Maria Luiza Passos Souza (Suplente);

– Jucileia Marcondes Barboza (Titular) / Keitiluci Loureiro (Suplente);

– Vinicius Cesar Cardoso (Titular) / Douglas Machado Lang (Suplente);

Poder Legislativo

– Luciano Fernandes França (Titular) / Jeferson Aparecido Lopes (Suplente);

UEMS

– Alex Sandro Richter Von Mullen (Titular) / Daniele Garcia Corrêa de Assis (Suplente);

SINDICATO RURAL DE MARACAJU

– Jerry Cambuhy (Titular) / Ana Nery Terra Souza (Suplente);

ASSEMA

-Fernandes Figueiredo Cristaldo (Titular) / Luiz Augusto Cândido da Cunha (Suplente);

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS AGRONÔMOS

– Carlos Pitol (Titular) / Marcio Luiz Cichelero (Suplente);

OAB/MARACAJU

– Eusébio Solano Vega (Titular) / Michele Soraia Limberger (Suplente);

UNIÃO MARACAJUENSE DE ASSOCIAÇÃO DE MORADORES

– Aparecido José Damasceno (Titular) / Rosemeire Martins F. Bezerra (Suplente);

ARAMA

– Marcelo Maiolino (Titular) / Cláudio Anselmo Caramori (Suplente);

ENTIDADES CIVIS ORGANIZADAS

– Waldir Serafini Júnior (Titular) / Alecsander Moraes Alano (Suplente);

A posse dos membros do Conselho foi realizada pelo Poder Executivo Municipal, neste ato, representado pelo Prefeito Municipal José Marcos Calderan.