Números: PRÉVIA DO PIB TEM PIOR QUEDA PARA MAIO EM 5 ANOS

Considerado a prévia do PIB, o IBC-Br (Índice de Atividade Econômica) do BC (Banco Central) registrou queda de 2% em maio ante o mês anterior na comparação com ajuste sazonal. O resultado foi o pior já registrado para o mês em 5 anos, atrás somente de 2018, quando caiu 3,08%. Também foi o pior desempenho mensal desde março de 2021, quando a prévia do PIB tombou 3,5%.

O resultado ficou abaixo da mediana das projeções do mercado financeiro, que esperava uma ligeira queda no mês.

No acumulado de janeiro a maio, o IBC-Br teve alta de 3,61%. Em 12 meses, avançou 3,43%. A prévia do PIB subiu 2,15% em maio em comparação com o mesmo mês de 2022.

ENTENDA O INDICADOR

O IBC-Br mede a evolução da atividade econômica e auxilia o Banco Central nas decisões sobre possíveis alterações na Selic, a taxa básica de juros. O índice considera informações sobre o nível de atividade de indústria, comércio e serviços, e agropecuária, além do volume de impostos.

Mas o indicador oficial sobre o desempenho da economia é o PIB (Produto Interno Bruto), soma de todos os bens e serviços produzidos no país, calculado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). O PIB do Brasil cresceu 1,9% no 1º trimestre em comparação com o anterior. Os dados do 2º semestre serão publicados em setembro.