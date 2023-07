Capital: CIDADE PASSA A CONTAR COM 250 BICICLETAS PARA USO COMPARTILHADO

Praça Tiradentes Travessa Tobias de Macedo, 16 Praça Carlos Gomes Av. Mal. Floriano Peixoto, 306 Praça Zacarias Al. Dr. Muricy, 533 Praça Osório Praça Gen. Osório, 333 Visconde do Rio Branco Rua Visconde do Rio Branco, oposto ao 1541 / esquina com Rua Com. Araújo Vicente Machado Rua Vicente Machado, 632 / Esquina com R. Desembargador Mota Shopping Itália Rua Marechal Deodoro, 630 Marechal Deodoro R. Marechal Deodoro, 868 / Esquina com a Rua Tibagi SENAC Centro R. André de Barros, 715 24 de maio Rua 24 de Maio, 399 Praça Oswaldo Cruz R. Lamenha Lins, 354 Gastão Câmara R. Gastão Câmara, 559 / Esquina com R. Pe Anchieta Praça 29 de Março Na rua de acesso a Praça 29 de Março, continuação Rua Desembargador Motta, Esquina com Rua Martim Afonso Praça da Espanha Alameda Dr. Carlos de Carvalho, 1263 Pátio Batel Rua Bruno Filgueira 601 Getúlio Vargas Av. Pres. Getúlio Vargas, 3084 / Esquina com a Av. Rep. da Argentina Água Verde Av. Água Verde, oposto ao 1728. Esquina com a Av. Rep. Argentina República Argentina R. Murilo do Amaral Ferreira, 51 / Esquina com República Argentina Shopping Água Verde R. Matogrosso, 45 / Esquina com a Av. República Argentina Pedro Macedo R. Sylvio Zeny, 134 / próximo ao Colégio Estadual Pedro Macedo