Segurança: PF INCINERA MAIS DE 3 TONELADAS DE DROGAS EM FOZ DO IGUAÇU

oz do Iguaçu/PR – A Polícia Federal realizou, nesta manhã de sexta-feira (13/07), a quinta operação de incineração de drogas apreendidas no ano 2023, destruindo cerca de 3,5 toneladas de entorpecentes apreendidos em ações policiais na região da tríplice fronteira.

Com forte aparato policial, os policiais federais se deslocaram logo cedo para uma indústria do gênero alimentício da região, onde incineraram diversos fardos de maconha e outros tipos de substâncias entorpecentes, utilizando um forno industrial com grande capacidade de queima.

Ao todo, somente no ano de 2023, foram incinerados cerca de 37,5 toneladas de entorpecentes, dentre volumes de maconha, cocaína, skank, capulho e outras drogas ilícitas. Tal volume chama atenção não só pela sua dimensão, mas também pela caracterização da cidade de Foz do Iguaçu/PR ser um importante ponto logístico na rota do tráfico internacional de drogas no continente.

Ao mesmo tempo, esses números demonstram o árduo trabalho que as forças de segurança vêm realizando diariamente na busca pela repressão a entrada de ilícitos no país pela região da tríplice fronteira.