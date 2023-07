Urgente: JOSÉ SARNEY É INTERNADO APÓS SOFRER QUEDA EM CASA

Nascido no Maranhão, Sarney é escritor e advogado. Governou o Brasil de março de 1985 ao mesmo mês de 1990. Foi eleito vice-presidente, mas assumiu a Presidência porque o titular, Tancredo Neves, teve problemas de saúde pouco antes de tomar posse e morreu. Também foi presidente do Senado de fevereiro de 2009 ao mesmo mês de 2013.

Em 2020, a Câmara dos Deputados estreou um documentário sobre a trajetória do político. A produção conta com depoimentos de personalidades como Fernando Henrique Cardoso (PSDB), Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Dilma Rousseff (PT), e as cantoras Alcione e Fafá de Belém.