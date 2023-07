Vantagem: CAMPANHA CIDADÃO JOVEM É LANÇADA EM FOZ DO IGUAÇU

Na tarde da última segunda-feira (10), às 16h, a Catedral Diocesana Nossa Senhora de Guadalupe, em Foz do Iguaçu, sediou o lançamento da campanha “Cidadão Jovem”. A campanha visa incentivar os jovens de 16 e 17 anos para o exercício da cidadania por meio do alistamento eleitoral e do voto, através de ações educativas.

Os cartórios eleitorais de Foz do Iguaçu contribuirão com o projeto por meio de palestras, recepção de visitas técnicas de estudantes nos eventos da eleição do Conselho Tutelar em andamento, no agendamento de atendimento às alunas e aos alunos para o requerimento do primeiro título eleitoral e todo o apoio necessário para alistamento dos adolescentes.

A campanha também ocorrerá nos 14 municípios da unidade territorial da diocese de Foz do Iguaçu: Santa Terezinha de Itaipu, São Miguel do Iguaçu, Itaipulândia, Missal, Santa Helena, Serranópolis do Iguaçu, Matelândia, Medianeira, Ramilândia, Céu Azul, Vera Cruz do Oeste, Diamante d’Oeste, São José das Palmeiras e Foz do Iguaçu.

A iniciativa nasceu por parte do Conselho Diocesano de Leigos da Diocese de Foz do Iguaçu, que buscou uma parceria com a Justiça Eleitoral. Ela foi inspirada no documento 85 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que trata sobre os desafios e perspectivas pastorais da Evangelização da Juventude, e incentiva “despertar gradualmente os jovens para a consciência da cidadania […]”.

Os principais objetivos do projeto são promover uma reflexão crítica acerca dos conceitos de cidadania, democracia, escolha eleitoral e responsabilidade sociopolítica; prestar informações sobre a importância de escolher seus representantes; incentivar o conhecimento sobre o processo eleitoral e orientar sobre a escolha por meio de voto consciente; aproximar os adolescentes por meio de palestras, oficinas temáticas, simulação de eleições, apresentação da urna eletrônica e cartilhas educativas concernentes a temas ligados à democracia.