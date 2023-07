Ataque Em Escola: SUSPEITOS DE ENVOLVIMENTO VIRAM RÉUS

Três homens acusados de envolvimento no ataque a uma escola de Cambé, no Norte do Paraná, viraram réus e vão responder criminalmente por dois homicídios duplamente qualificados.

A Justiça do Paraná aceitou a denúncia apresentada pelo Ministério Público contra acusados que “instigaram e auxiliaram o executor a praticar o atentado, utilizando principalmente redes sociais e aplicativos de mensagens”.

Os réus estão presos preventivamente em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, Vitória de Santo Antão, em Pernambuco e Santo André, no ABC Paulista.

O ataque covarde ocorreu no Colégio Estadual Helena Kolody, em Cambé, no dia 19 de junho desse ano. O autor do crime era um ex-aluno da instituição, de 21 anos. Ele foi preso e encontrado morto em uma cela dentro da Casa de Custódia de Londrina.

O Departamento de Polícia Penal (Deppen) e o Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) apuram as circunstâncias da morte.

Dois estudantes morreram no atentado: Karoline Verri Alves, de 17 anos, e Luan Augusto da Silva, de 16 anos. Eles eram namorados.

Ao todo, seis pessoas foram presas por envolvimento no crime brutal, contando o atirador.