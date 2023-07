Conheça: BOLSONARO ANALISA NOVOS NOMES PARA APOIAR NAS ELEIÇÕES DE 2026

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) analisa novos nomes para apoiar na disputa à Presidência da República em 2026. Após o desgaste na relação com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) – com quem teve um atrito relacionado à aprovação da reforma tributária -, dois nomes entraram no radar do ex-mandatário.

Os cotados são a senadora Tereza Cristina (PP-MS) e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), de quem Bolsonaro se reaproximou nos últimos meses. Além deles e de Tarcísio, também já existia uma expectativa sobre o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e a ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, serem apoiados pelo ex-presidente. Michelle, inclusive, no último sábado, 15, falou sobre o “desejo de chegar à Presidência da República” durante evento em João Pessoa, na Paraíba.

Nos últimos dias, ela tem intensificado a atuação política por meio do PL Mulher, grupo voltado à participação feminina na política pelo Partido Liberal. Considerada uma das sucessoras do marido na disputa a partir de 2026, ela ganhou ainda mais adesão, principalmente nas redes sociais, depois que Bolsonaro foi tornado inelegível até 2030 pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em julgamento encerrado no mês passado.