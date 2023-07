Dia Internacional Nelson Mandela: “UM GIGANTE DO NOSSO TEMPO”

Nelson Mandela dedicou sua vida a serviço da humanidade – como advogado de direitos humanos, prisioneiro de consciência, pacificador internacional e o primeiro presidente democraticamente eleito de uma África do Sul livre.

O Dia Internacional Nelson Mandela, marcado neste 18 de julho, celebra o aniversário do nascimento do líder sul-africano e vencedor do Prêmio Nobel da Paz de 1993.

“Superar a pobreza não é um gesto de caridade. É um ato de justiça. É a proteção de um direito humano fundamental, o direito à dignidade e a uma vida decente. Enquanto a pobreza persistir, não haverá verdadeira liberdade”.

– Nelson Mandela, Prêmio Nobel da Paz de 1993.

O Dia Internacional Nelson Mandela, celebrado em 18 de julho, promove os valores e a dedicação de Mandela à reconciliação e resolução de conflitos, aos direitos humanos, à luta contra a pobreza e à promoção da justiça social.

Estabelecido em 2009 pela Assembleia Geral, este dia homenageia os esforços pela paz, diálogo, e entendimento, convidando todas as pessoas a fazerem a diferença em suas comunidades.

Nelson Mandela passou 27 anos preso devido a sua luta pela liberdade de seu povo e pelo fim do regime de segregação racial então em vigor na África do Sul, conhecido como Apartheid.

A histórica Resolução 1761 da Assembleia Geral, de novembro de 1962, condenou as práticas racistas do regime sul-africano e estipulou o bloqueio econômico e militar do país, instando todos os Estados-membros da ONU a romperem relações militares e econômicas com a África do Sul.

Em 2015, Assembleia Geral estendeu o escopo do Dia Internacional Nelson Mandela para promover condições humanas de encarceramento, aumentar a conscientização sobre o fato de os prisioneiros serem uma parte contínua da sociedade e valorizar o trabalho dos agentes penitenciários como um serviço social de particular importância. Ainda em 2015, a Assembleia Geral adotou a revisão das Regras Mínimas das Nações Unidas para o Tratamento de Prisioneiros, e também aprovou que elas fossem conhecidas como Regras de Nelson Mandela para honrar o legado do falecido presidente e ícone mundial dos direitos humanos.

Acompanhe o evento comemorativo do Dia Internacional Nelson Mandela deste ano:

20 de julho de 2023 (quinta-feira)

11h às 14h (horário de Brasília)

https://media.un.org/en/webtv

O #MandelaDay foi, e continua sendo, voltado ao serviço voluntário e comunitário, conforme o desejo de Nelson Mandela. Todos os anos, desde 2010, pessoas de todo o mundo são incentivadas a agir e inspirar mudanças dedicando tempo ao bem-estar e ao desenvolvimento de suas comunidades

