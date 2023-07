Entenda: MINIRREFORMA DARÁ A LULA SÓ PARTE DOS VOTOS DE SIGLAS DO CENTRÃO

As mudanças na Esplanada do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para abrigar o Centrão não darão ao governo o apoio total das bancadas do Republicanos e do PP. Mesmo com a minirreforma ministerial, as siglas não vão integrar oficialmente a base de apoio do governo e deverão continuar como partidos “independentes”.

O Poder360 apurou que a intenção dos chefes dos partidos é entregar votos a depender de cada pauta em debate. A relação difícil com o União Brasil, que comanda 3 ministérios de Lula, abriu o precedente para que outras siglas se mantenham “independentes” mesmo tendo ministérios.

Na 3ª feira (18.jul.2023), o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha (PT), se reuniu com 2 deputados do Centrão cotados para assumirem ministérios em uma possível minirreforma ministerial. Ele recebeu André Fufuca (PP-MA), líder do partido na Câmara, e Silvio Costa Filho (Republicanos-PE).

O líder do Governo na Câmara, deputado José Guimarães (PT-CE), afirmou na 3ª (18.jul) que os 2 partidos terão cadeiras na Esplanada. A decisão de quais ministérios vão assumir, no entanto, dependerá de Lula, que atualmente está em viagem na Bélgica. O chefe do Executivo retornará nesta 4ª (19.jul) de noite.

Na semana passada, a 1ª parte das trocas esperadas pelo Centrão foi concretizada com Celso Sabino (União Brasil-PA) assumindo o Turismo, no lugar de Daniela Carneiro.

Com as mudanças na Esplanada, o União Brasil deve dar ao governo 45 votos na Câmara. A bancada tem atualmente 59 integrantes. O governo também conta que a aliança com Republicanos e PP refletirá no painel de votações.