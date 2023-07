Entenda: TITANIC FOI ENCONTRADO DURANTE MISSÃO SECRETA NUCLEAR

De acordo com Ballard, a Marinha americana estava apreensiva com a descoberta dos restos da embarcação.

“A Marinha nunca esperou que eu encontrasse o Titanic e, quando isso aconteceu, eles ficaram muito nervosos por causa da publicidade. Mas as pessoas estavam tão focadas na lenda do Titanic que nunca ligaram os pontos”, destacou o ex-oficial.

Robert Ballard escreveu sobre a experiência no livro The Discovery of the Titanic (A descoberta do Titanic).