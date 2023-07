Evento: JANJA SE REÚNE COM PRIMEIRAS-DAMAS DE AMÉRICA LATINA E CARIBE

A primeira-dama Janja Lula da Silva participou nesta 3ª feira (18.jul.2023) de encontro da ALMA (Aliança de Cônjuges de Chefes de Estado e Representantes da América Latina e Caribe) em Bruxelas, na Bélgica. Na reunião, discutiu o protagonismo feminino com outras primeiras-damas da América Latina e do Caribe.

“Esse foi meu 1º encontro com as demais representantes e nele apresentei um breve panorama dos últimos anos do Brasil, e de como junto com o presidente Lula tenho trabalhado pela reconstrução do nosso país”, escreveu a primeira-dama ao compartilhar uma foto com as demais integrantes da aliança.

Janja publicou vídeos do encontro na ferramenta Stories, em seu perfil do Instagram.

Janja está na Europa acompanhando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que participa da 3ª Reunião da Cúpula da CELAC (Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos) – UE (União Europeia).

Na publicação, também disse que destacou a importância da atuação de primeiras-damas como “amplificadoras e promotoras da paz e de políticas de apoio à participação política de mulheres e combate à misoginia, assuntos prioritários na minha atuação”.

A ALMA tem como objetivo ser um “espaço de integração” para as participantes tratarem de “temas comuns que afetam, principalmente, as populações mais vulneráveis de seus países, como crianças, jovens e mulheres”.

A primeira-dama completou em nota: “Precisamos buscar um protagonismo para as mulheres. Podemos ser exemplo, podemos construir um horizonte com relação ao papel que queremos desenvolver nas nossas sociedades e, de uma forma um pouco mais global, do papel que desejamos que as mulheres tenham nos diálogos pela paz. De que forma nós, mulheres, podemos estar mais presentes na construção e nos diálogos pela paz? Seja nos territórios, seja de forma global”.

Eis as fotos do encontro: