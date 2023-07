Próximo dia 20: SEMINÁRIOS TÉCNICOS QUE ABORDA TEMÁTICA DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DO MEIO AMBIENTE SERÁ REALIZADO

O Seminário Técnico com o tema Meio Ambiente e os Consórcios Públicos Intermunicipais será promovido pela Confederação Nacional de Municípios (CNM) e acontecerá na próxima quinta-feira, 20 de julho. Colaboradores da entidade e outros especialistas convidados irão orientar os participantes sobre temas relacionados ao licenciamento ambiental, recursos hídricos e o financiamento ambiental. As inscrições estão abertas e a participação pode ser confirmada por representantes de Municípios filiados à Confederação e com contribuições em dia com o movimento municipalista.

De forma integrada, os colaboradores das áreas de Meio Ambiente e Consórcios Públicos da CNM e especialistas vão auxiliar os participantes com sugestões que possam viabilizar a gestão ambiental compartilhada e de maneira eficiente por meio dos consórcios públicos intermunicipais, com qualidade técnica, visão econômica e respeito às características locais e regionais.

Entre os destaques da programação da manhã, prevista para iniciar às 9h, estarão explanações sobre aspectos gerais de consórcios voltados ao Meio Ambiente, orientações e casos de consórcios de licenciamento e fiscalização ambiental. Após o intervalo para o almoço, as palestras retornam a partir das 14h. Na ocasião, serão apresentadas boas práticas de consórcios de gestão ambiental que podem servir de referência para o seu Município. Para participar, o interessado pode fazer a inscrição aqui.