Segurança: ARSENAL DE 80 ARMAS É CAPTURADO A PARTIR DE INVESTIGAÇÃO DA RECEITA FEDERAL

Investigações iniciadas pela Receita Federal do Brasil (RFB) em Foz do Iguaçu levaram à apreensão de grande quantidade de armamento e droga na Região Norte do Paraná. A ação foi registrada nesse domingo, 16.

Um caminhão que saiu da região de fronteira foi interceptado com os produtos ilícitos ocultos na carga. Atuaram em conjunto com a RFB a Polícia Militar do Paraná e a Polícia Federal.

Foram apreendidos:

75 pistolas;

7 fuzis; e

2 toneladas de maconha.

A Receita Federal “identificou a possível atividade ilícita relacionada ao transporte de drogas e armas”, que levou à apreensão. Foi montado cerco para a abordagem ao veículo perto de Cambé (PR).

“Ressalte-se que os armamentos apreendidos são de alto calibre”, reitera o órgão federal de fiscalização. As armas retiradas de circulação iriam ser colocadas a serviço do crime.

Motorista preso

Durante a operação, o motorista do caminhão foi preso em flagrante e encaminhado para a Polícia Federal. As investigações prosseguem para apurar a origem e o destino das armas e da droga.