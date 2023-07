O senador Marcos do Val (Podemos-ES) chegou à sede da PF (Polícia Federal) às 13h10 desta 4ª feira (19.jul.2023) para prestar depoimento. Ele é investigado em inquérito que apura uma suposta tentativa de golpe de Estado tratada em reunião com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ex-deputado Daniel Silveira (PTB-RJ). Bolsonaro depôs na última 4ª feira (12.jul.2023). Leia aqui a íntegra do que ele disse (879 KB).

(Da Redação com Poder 360)