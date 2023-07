Acusação: DEFESA DE TRIO ENTREGA À PF VÍDEO DE MORAES EM AEROPORTO

A defesa do trio que hostilizou o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes disse ao Poder360 que entregou à PF (Polícia Federal) um vídeo do magistrado no Aeroporto Internacional de Roma, na Itália. Segundo o advogado Ralph Tórtima, o material mostra o ministro chamando Alex Zanatta de “bandido”. Leia a transcrição feita pelo advogado:

em frente à área VIP do aeroporto, depois de um desentendimento, Moraes teria dito que o casal sofreria consequências ao chegar ao Brasil;

Roberto e Andreia Mantovani teriam perguntado se a fala de Moraes seria uma ameaça;

no momento seguinte, Moraes teria se referido ao corretor de imóveis como “bandido”.