Conquista: PARANÁ VAI SEDIAR O MAIOR EVENTO DE CIÊNCIA DA AMÉRICA LATINA

O Paraná irá sediar a 75ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), entre os dias 23 a 29 de julho, em Curitiba. É o maior evento de pesquisa e extensão da América Latina. Ele envolve universidades, centros de pesquisa e instituições que promovem o desenvolvimento e divulgação da ciência. Nesta edição, o Governo do Estado, por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti), é parceiro da Universidade Federal do Paraná (UFPR), responsável pela organização.

O tema central desta edição é “Ciência e democracia para um Brasil justo e desenvolvido”. A Programação Científica é composta por conferências, mesas-redondas, painéis, webminicursos e a sessão de pôsteres, que inclui a Jornada Nacional de Iniciação Científica. Também haverá outras atividades, como a SBPC Cultural, a SBPC Jovem e o Dia da Família na Ciência. As atividades serão em pavilhões instalados no Campus Centro Politécnico da UFPR.

Para o secretário da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Aldo Bona, o evento é um espaço importante para debater políticas públicas nas áreas da Ciência, Tecnologia. “A Reunião Anual da SBPC é um importante momento para reflexão e debate sobre a ciência brasileira, sobre os seus rumos e financiamento. O alcance da ciência como instrumento de transformação da sociedade de geração de desenvolvimento econômico, social, de diminuição das desigualdades. É um momento oportuno para a reflexão e planejamento da ciência brasileira”, ressaltou.

A Seti e a Fundação Araucária terão espaço de destaque no pavilhão destinado ao Expotec. No estande irão ocorrer reuniões e encontros com representantes das áreas de pesquisa, ciência e de instituições parceiras durante os dias de evento.

A SBPC Jovem acontecerá em um segundo pavilhão. Estarão as sete universidades estaduais do Paraná – UEL, UEM, UEPG, Unioeste, Unicentro, UENP e Unespar, com ambientes exclusivos para apresentar e demonstrar os projetos e ações desenvolvidos nas instituições.

SBPC – As Reuniões Anuais da SBPC acontecem desde 1949 com a participação de representantes de sociedades científicas, autoridades e gestores do sistema nacional de ciência e tecnologia. Os objetivos dos encontros são debater políticas públicas nas áreas de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação e difundir os avanços da Ciência nas diversas áreas do conhecimento para toda a população.

Serviço:

75ª Reunião da SBPC

Data: de 23 a 29/07

Local: Centro Politécnico da UFPR

O evento é gratuito e aberto ao público. Há custo para quem quiser participar de webminicursos, submeteu um trabalho ou para obter o material do evento.