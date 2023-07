Veja: GUARDAS MUNICIPAIS PARTICIPAM DE CAPACITAÇÃO SOBRE SEGURANÇA ESCOLAR

Os principais temas relacionados à segurança escolar e as ações que competem aos profissionais que atuam nas unidades de ensino serão abordados durante o curso on-line sobre “Segurança Escolar”, ofertado pela Escola de Gestão do Paraná aos guardas municipais de Foz do Iguaçu.

A primeira aula será transmitida no auditório da Guarda Municipal, nesta quinta-feira (20), a partir das 7 horas da manhã. Nesta primeira etapa, serão oito turmas com oito servidores cada, que farão o curso ao longo de quatro dias.

“Num primeiro momento, 64 guardas municipais vão participar da capacitação, mas ela será estendida a 100% do efetivo. Após a conclusão do curso pelos guardas, será a vez dos agentes patrimoniais, que também atuam nas escolas”, informou o secretário de segurança pública, Tenente Coronel Marcos Antônio Jankhe.

O curso será dividido em módulos e terá uma carga horária de 30 horas. “Os servidores assistem as aulas e ao final de cada tópico, realizam as atividades propostas. É preciso alcançar uma média de 70 pontos para poder avançar de módulo e receber o certificado ao final do curso”, informou o diretor da GM, Marcelo Yarid.

O conteúdo programático terá onze tópicos de aperfeiçoamento. São eles: Orientações técnicas em ambiente escolar, Rede de Proteção, ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), Dificuldades Pós-Pandemia, Crimes Sexuais, Atirador Ativo, Primeiros Socorros, Controle de Hemorragias, Praticar a segurança, Gestão Positiva de Conflitos e Combate ao Bullying.

Segurança nas escolas

Desde o mês de abril, a Guarda Municipal e agentes patrimoniais reforçam a segurança nas escolas e Centros Municipais de Educação Infantil (Cmeis) de Foz do Iguaçu. O Município também instituiu, via decreto, o Programa de Rondas Escolares, garantindo a ação permanente dos Guardas Municipais nas escolas, além das capacitações e treinamentos necessários aos agentes.

Curso Gratuito

A comunidade escolar e sociedade civil também podem participar do curso. Basta realizar a inscrição através do Link: https://www.administracao.pr.gov.br/Escola-de-Gestao/Pagina/Cursos-Permanentes2023-Modalidade-line.

Os cursos de atualização, aperfeiçoamento e capacitação para servidores de todas as esferas da federação e sociedade civil são disponibilizados pelo Governo do Estado do Paraná, por meio da Escola de Gestão do Paraná. Todos os cursos são gratuitos, com carga horária variada e certificado autenticado pela Escola de Gestão.