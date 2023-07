O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta 5ª feira (20.jul.2023) que a medida provisória das apostas esportivas deve arrecadar R$ 2 bilhões em 2024. Afirmou que a estimativa é da Receita Federal e que está abaixo das projeções preliminares do setor e da Secretaria de Reformas Econômicas. Ele conversou com jornalistas depois de participar de evento de lançamento da Agenda de Reformas Financeiras ciclo 2023-2024, no Rio de Janeiro.

Assista Aqui: