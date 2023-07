Apollo 11: PROBLEMA NA REENTRADA PODERIA TER MATADO TRIPULAÇÃO

Há 54 anos o homem pisava pela primeira vez na Lua. A missão Apollo 11 foi um sucesso e permitiu a continuidade do programa por mais alguns anos, abrindo portas para a exploração lunar. Entretanto, um pequeno detalhe poderia ter dado um fim muito mais trágico para a tripulação.

O problema ocorreu na reentrada, após o bem-sucedido pouso na Lua. O que acontece é que antes da descida final na atmosfera terrestre o módulo de serviço deve se separar do módulo de comando, onde a tripulação permanece. Nesse processo, um pequeno empurrão deve deixar os dois módulos a uma distância segura um do outro.

Apollo 11 quase teve problemas na reentrada

No entanto, nem tudo saiu como o esperado. Durante a descida, o módulo de serviço ficou próximo dos astronautas, o que poderia causar problemas durante e depois da descida. Buzz Aldrin percebeu que havia algo errado. “Houston, temos o módulo de serviço passando. Um pouco alto e um pouco para a direita”, disse o astronauta à NASA no solo, acrescentando mais tarde: “Está vindo agora da direita para a esquerda”.

Ainda durante a descida, uma equipe no solo percebeu que o módulo de serviço se quebrou em pedaços, aumentando ainda mais as chances de colisão. Apesar do perigo, como todos sabem, os astronautas da Apollo 11 chegaram bem ao solo.

Nancy Atkinson, autora de Eight Years to the Moon: The History of the Apollo Missions, revelou segundo o IFL Science, que o problema ocorreu por um erro no controlador do módulo de serviço.

Apesar de ser classificado como uma “grave anomalia”, não houve tempo hábil para corrigir antes da Apollo 12. Para a Apollo 13 a falha foi consertada, mas a missão teve seus próprios problemas.

Já a Apollo 8 e 10 sofreram com o mesmo erro, entretanto, ao contrário do que aconteceu com Aldrin, os astronautas presentes nas missões anteriores não conseguiram ver o módulo passando por eles, mas os radares detectaram os dois compartimentos perigosamente próximos.