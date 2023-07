Neste domingo, dia 23, haverá a 1ª Corrida da Divisa, com largada às 7h30 da Rua Engenheiro Rebouças e trajeto incluindo a av. Paraná. Já no dia 30 acontece a tradicional Festa de São Cristóvão, com bênção dos veículos em dois pontos da via. A Guarda Municipal e o Foztrans farão o bloqueio da avenida e a segurança do trânsito.

As atividades do Domingo na Rua serão retomadas no dia 06 de agosto, com o fechamento da avenida Paraná para o tráfego de veículos das 8h às 12h.