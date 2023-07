Entenda: DELEGADO QUE TRABALHA COM MORAES PEDIU BUSCA E APREENSÃO DE TRIO

O delegado Hiroshi Araújo Sakaki foi o responsável por solicitar os mandados de busca e apreensão contra o trio que hostilizou o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes no aeroporto internacional de Roma, na Itália, na última 6ª feira (14.jul.2023).

Sakaki integra a Diretoria de Inteligência da PF (Polícia Federal) e atua em outras investigações sob a relatoria de Moraes, como o inquérito das fake news. Sua função na corporação envolve assuntos de contra-inteligência.

A ação policial foi autorizada pela presidente da Corte, ministra Rosa Weber. Moraes se declarou impedido de atuar no caso, mas manifestou interesse “na apuração de crimes contra a honra e contra a liberdade pessoal”, conforme trecho da decisão de Weber que o Poder360 teve acesso.

A ação dos agentes foi realizada em 2 endereços no município de Santa Bárbara d’Oeste (SP), a cerca de 140 km de São Paulo. Em nota oficial (íntegra – 110 KB), a corporação informou que “as ordens judiciais estão sendo cumpridas no âmbito de investigação que apura os crimes de injúria, perseguição e desacato praticados contra ministro do STF”.

DEPOIMENTOS

O empresário Roberto Mantovani Filho prestou depoimento à PF na última 3ª feira (18.jul.2023). Afirmou ter afastado o filho de Moraes com os braços porque, na sua avaliação, sua mulher, Andreia Mantovani, havia sido desrespeitada.

O outro investigado, Alexandre Zanatta, foi ouvido no domingo (16.jul). Informou aos agentes da PF que teve apenas um “encontro fortuito” com Moraes e que os xingamentos ao ministro partiram de outras pessoas que estavam perto dele.

O CASO

Moraes retornava de uma palestra no Fórum Internacional de Direito, realizado na Universidade de Siena, quando foi hostilizado pelo grupo, segundo a PF.

Os suspeitos teriam xingado o ministro de “bandido, comunista e comprado”. Roberto Mantovani teria inclusive agredido fisicamente o filho de Moraes com um golpe no rosto, quando ele interveio na discussão em defesa do pai.

Os 3 brasileiros identificados como Roberto Mantovani, Andreia Mantovani e Alex Zanatta desembarcaram na manhã de sábado (15.jul) no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Agentes da PF estiveram no local no momento do desembarque. Agora, a corporação apura se houve crime contra honra e ameaça.