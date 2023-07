PM é Acionada: AO CHEGAR NO LOCAL ENCONTRA SUSPEITO MORTO E OUTRO FERIDO

O caso foi registrado em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná. Conforme a PM, ao se aproximar do endereço, a equipe ouviu ao menos 60 disparos de arma de fogo efetuados entre os suspeitos e a vítima. A equipe não fez disparos na ocorrência, segundo a assessoria da corporação.

Ao entrar no endereço localizado na região do Arroio Dourado, a equipe identificou um homem caído no chão, que teve morte confirmada posteriormente pelo Siate.

A polícia informou que uma confraternização era realizada no local quando dois suspeitos teriam chegando na casa. Várias pessoas, inclusive crianças, estavam no local.

Outros dois homens foram encontrados feridos, um deles com mandados de prisão em aberto. Ele foi conduzido sob escolta policial para uma unidade de saúde. O outro ferido era dono da residência.