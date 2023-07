Documentário: COCAÍNA JOGADA POR TRAFICANTES NO MAR VICIA TUBARÕES, DIZEM CIENTISTAS

Pesquisadores marinhos na costa da Flórida, Estados Unidos, estão investigando a possibilidade de tubarões estarem viciados em cocaína.

Isso teria ocorrido após uma suposta ingestão da substância, que teria sido descartada na água por traficantes de drogas que tentavam levar o produto para o país.

O biólogo marinho Tom Hird, conhecido como “The Blowfish”, está investigando o caso, que é apresentado pelo documentário “Cocaine Sharks” (Tubarões-cocaína, em tradução livre), a ser lançado pelo Discovery Channel.

“A história mais profunda aqui é a maneira como os produtos químicos, fármacos e drogas ilícitas estão entrando em nossas águas [oceanos] e que efeito eles poderiam ter nesses delicados ecossistemas oceânicos”, disse Hird à revista “Live Science”.

De acordo com o veículo, somente em junho deste ano, a Guarda Costeira dos EUA apreendeu mais de seis toneladas de cocaína no Mar do Caribe e no Oceano Atlântico, com valor estimado de US$ 186 milhões (cerca de R$ 900 milhões).