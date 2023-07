Foz do Iguaçu: GESTÃO MUNICIPAL TEM MUDANÇAS NO COMANDO DE SECRETARIAS E AUTARQUIAS

A Prefeitura de Foz do Iguaçu tem mudanças no comando de secretarias e autarquias. A pasta de Direitos Humanos e Relações com a Comunidade, o Instituto de Transportes e Trânsito de Foz do Iguaçu – Foztrans, o Instituto de Habitação de Foz do Iguaçu – Fozhabita terão alterações.

A primeira-dama Rosa Maria Jeronymo assume novamente a Secretaria de Direitos Humanos e Relações com a Comunidade, que estava chefiada por Ian Vargas, que ficará à frente da gestão do Fozhabita.

Já Elaine Anderle, então diretora superintendente do Fozhabita, ficará à frente da recém criada Secretaria Extraordinária de Acompanhamento de Projetos, Programas e Convênios Especiais. A pasta substitui a Secretaria Extraordinária de Transporte Coletivo Urbano, liderada por Fernando Maraninchi, que passa a ser diretor superintendente do Foztrans.

As alterações foram publicadas na edição do Diário Oficial do Município desta quinta-feira (20). De acordo com o prefeito, o objetivo é promover uma renovação na dinâmica de algumas pastas e autarquias, a fim de otimizar as ações em andamento e iniciar novos projetos com vistas a alavancar o desenvolvimento da cidade.

“Temos um ano e meio à frente da gestão municipal e vamos seguir com obras e ações para contribuir com o crescimento de Foz do Iguaçu. Não é tempo para diminuir o ritmo, pelo contrário, queremos acelerar nossas ações e entregas para a população”, destacou o prefeito.

Direitos Humanos e Relações com a Comunidade

A pasta de Direitos Humanos e Relações com a Comunidade foi criada há cinco anos, na gestão do prefeito. Rosa Maria Jerônymo ficou à frente da pasta até janeiro de 2021, quando assumiu a Secretaria Municipal da Saúde. Ela deu início a importantes projetos, como é o caso do Orçamento Participativo, pelo qual a população pode escolher iniciativas prioritárias nas cinco regiões da cidade.

Agora, Rosa retorna para fortalecer as políticas públicas municipais da área e tornar a cidade uma referência na área. “Vamos fortalecer os nossos vínculos com a comunidade e intensificar as ações na área de Direitos Humanos, garantindo que todas as cidadãs e cidadãos tenham a dignidade respeitada e protegida”, destacou a secretária.

Moradias





O novo diretor superintendente do Fozhabita, Ian Vargas, afirma que será um grande desafio dar continuidade a importantes projetos que vêm sendo desenvolvidos em prol da garantia do direito à moradia aos iguaçuenses, como é o caso do Moradia Legal, o maior programa de regularização da história da cidade, em parceria com o Tribunal de Justiça do Paraná, que já forneceu o título de propriedade a mais de 2 mil famílias. “Também teremos um importante programa habitacional em parceria com a Itaipu Binacional, a partir da venda de imóveis na Vila A, além do apoio a programas como o Minha Casa, Minha Vida”, comentou Ian.