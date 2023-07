Segurança: OPERAÇÃO POLICIAL CONTRA TRAFICANTES NA CRACOLÂNDIA TERMINA COM 18 PRESOS

A operação da Polícia Civil, Polícia Militar (PM) e Guarda Civil Metropolitana (GCM) contra traficantes na região da Cracolândia, no centro de São Paulo, terminou com 18 presos.

Conforme a CNN apurou, foram 10 homens e seis mulheres detidos por associação ao tráfico. Além disso, dois procurados pela Justiça foram presos durante a ação policial.

A ação, iniciada na noite de sábado (22), foi liderada pela 1ª Delegacia Seccional do Centro de São Paulo, com o objetivo de prender aqueles que vendem drogas no local, após trabalho de inteligência identificar os alvos que atuam nas cenas de uso aberto de entorpecentes.

Segundo a nota enviada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP), todos os presos já tinham antecedentes por tráfico de drogas, roubos, furtos e outros crimes. Alguns já haviam passado pelo sistema prisional.

“As investigações seguem em andamento visando a identificação e localização de outros envolvidos”, diz a nota.