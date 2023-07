Aproveite: PROCON DE FOZ DO IGUAÇU PARTICIPA DO “MUTIRÃO RENEGOCIA!”

O Procon de Foz do Iguaçu participa, a partir desta segunda-feira (24), do “Mutirão Renegocia!”, que ocorre até o dia 11 de agosto, exclusivamente pela plataforma www.consumidor.gov.br.

A iniciativa é coordenada pela Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), do Ministério de Justiça e Segurança Pública.

O mutirão é voltado para os consumidores endividados, com necessidade de renegociar as dívidas existentes, para a prevenção ao superendividamento. A campanha oferece condições de renegociações mais favoráveis, com condições especiais de pagamento e possíveis descontos.

Para participar, o cidadão pode utilizar a plataforma consumidor.gov.br. A diretora do Procon de Foz do Iguaçu, Claudineia Pliacekos, explica que os idosos, analfabetos, aposentados e as pessoas que tiverem dificuldades em acessar a internet ou que tenham problemas com o entendimento da iniciativa, podem agendar atendimento presencial na sede do Procon (Av. Brasil, 1172), no telefone 2105-8700 ou pelo WhatsApp 99820-0235.

Ela alerta ainda aos consumidores e consumidores de Foz do Iguaçu que tenham cuidados com golpes, que já vêm ocorrendo pela internet. “Essas negociações, seja por meio desse programa ou com instituições financeiras, não são feitas pelo Whatsapp, por Facebook ou pelo Instagram. É necessário buscar a instituição financeira ou diretamente a plataforma consumidor.gov.br”, disse.

“Pedimos que fiquem atentos e que contem com o Procon de Foz do Iguaçu em caso de dúvidas”, ressaltou.