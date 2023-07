Descubra: POR QUE A RÚSSIA NÃO FAZ PARTE DA OTAN

A Otan foi criada em 1949 em parte para combater a ameaça da expansão soviética durante o pós-guerra na Europa, diz o próprio site da organização, mas houve no passado recente, uma pequena janela de oportunidade para a Rússia ingressar no organismo; o presidente da Rússia, Vladimir Putin, chegou a falar sobre uma possível adesão em 2000, que não foi adiante.

A Otan é uma aliança militar fundada no contexto da Guerra Fria, que opunha Estados Unidos e União Soviética na segunda metade do século 20.

Essa polarização deu origem a uma série de conflitos de pequena e média escala em diferentes locais do mundo, com o envolvimento direto ou indireto dessas duas grandes superpotências, a partir de efetiva participação militar, do financiamento, da disponibilização de armas e do treinamento militar.