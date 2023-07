Inscrições Abertas: ESTADO E SENAC AMPLIAM OFERTA DE CURSOS GRATUITOS DE TURISMO

Foi ampliado de 17 para 20 o número de cursos que dão início ao programa Turismo em Foco Paraná, convênio do Governo do Estado, por meio da Secretaria do Turismo (Setu), o Senac PR e Fecomércio PR. Serão ofertadas 4 mil vagas gratuitas em cursos profissionalizantes na área ao longo de dois anos. As inscrições as primeiras turmas dos cursos já estão abertas.

No total, o programa prevê 27 cursos (23 presenciais e quatro à distância) com cargas horárias que variam de 15 a 240 horas, em áreas como hotelaria, gastronomia, eventos, recepção turística e tecnologia. Todos os cursos são abertos para a comunidade, sendo que cada oferta tem os próprios requisitos de idade e escolaridade.

Os primeiros cursos presenciais vão acontecer em Campo Mourão, Castro, Curitiba, Foz do Iguaçu, Guarapuava, Irati, Londrina, Maringá, Matinhos, Nova Londrina, Paranaguá, Ponta Grossa, Santo Antônio da Platina, São Mateus do Sul, Umuarama e União da Vitória.

Os cursos do Turismo em Foco Paraná são ofertados por meio do Programa Senac de Gratuidade (PSG), direcionado a pessoas de baixa renda, que recebam até dois salários mínimos per capita. Essa é segunda oferta do projeto, que em 2022 já qualificou 1,9 mil pessoas em cursos presenciais e à distância.

As inscrições podem ser realizadas pelos sites https://www.pr.senac.br/turismoemfoco e https://www.pr.senac.br/turismoemfocoEAD.

Confira a relação dos cursos com inscrições abertas:

PRESENCIAIS:

Agente de Informações Turísticas

Aplicativos Básicos em Informática: MS Office

Auxiliar de Cozinha

Condutor de Turismo de Aventura

Desenvolvimento Comercial e Oportunidades de Negócios pelo Turismo

Design de Experiências Turísticas

Estratégias de Vendas Aplicadas ao Turismo Local

Ferramentas de Marketing Digital

Garçom

Gestão de Empreendimentos Turísticos no Espaço Rural

Gestão de Pequenos Negócios em Comércio e Serviços

Organização e Planejamento do Receptivo Turístico

Organizador de Eventos

Qualidade no Atendimento ao Turista

Qualidade no Atendimento ao Turista Estrangeiro

Recepcionista em Meios de Hospedagem

EAD

Aperfeiçoamento ao Atendimento Turismo Religioso (15h)

Atendimento Receptivo para o Turismo Religioso (30h)

Boas Práticas para Serviços de Alimentação (16h)

Sustentabilidade Aplicada à Cozinha (20h)