Primeiro dia de Megarock é sucesso de público: QUASE CINCO MIL PESSOAS PASSARAM PELO FESTIVAL

Clássicos do rock nacional e internacional e um tributo à banda Charlie Brown animaram o público na noite desta sexta-feira (21), primeiro dia de MegaRock, na Praça da Paz. De acordo com a organização, quase 5 mil pessoas passaram pelo local.

A Banda 220Volts abriu a programação, que seguiu com a banda Polaroides e terminou com Alado 013.

Muitos moradores e também turistas marcaram presença no festival, organizado pela Prefeitura de Foz do Iguaçu, através da Fundação Cultural.

Um grupo de amigos de Santos, litoral de São Paulo, e cidade Natal do cantor Chorão (Charlie Brown) ficaram animados com o evento, elogiaram as bandas e a organização. “Nós ficamos sabendo do MegaRock hoje mesmo, quando chegamos em Foz e já viemos pra cá. Eu já morei aqui há 16 anos, mas trouxe um amigo e meu sobrinho que estao pela primeira vez. Tá muito lindo e essa banda (Alado 013) é muito boa”, disse Juliano.

Vizinhos do Paraguai e da Argentina também prestigiaram o evento, assim como turistas de outros estados do Brasil.

“Para uma sexta feira tivemos um grande público. Foi uma noite muito boa, com clássicos do rock que animaram o público, muitas famílias e crianças. O clima também ajudou e com certeza teremos mais dois dias de muita festa” comentou o diretor presidente da Fundação Cultural, Juca Rodrigues.

Feirinha

Outra atração do MegaRock foi a feirinha gastronômica e de artesanato, que também acontece neste sábado das 17h às 23h. No local, os visitantes encontram uma variedade gastronômica, produtos coloniais e peças artesanais.

Além do tradicional pastel e do caldo de cana, os feirantes se organizaram para satisfazer o público com chop artesanal, choripan (pão com linguiça), pernil suino desfiado com vinagrete de abacaxi, yakissoba, costela na baguete, além de cachorro quente, sanduíches, churros, crepes e doces.

Programação

Neste sábado (22), sobem ao palco as bandas Jazzguaretê (18h), Banda Experience (19h), Reação Química (20h), Banda Bronca (21h) e Tumulto (22h).

No domingo (23), último dia do festival, a programação começa mais cedo, às 9 horas com Lucas Saiber, Alex Larsen (10h), Gui Arruda (10h40) e Frank Cimino (11h20). À tarde, acontece o segundo encontro de bateristas, o Bateras Iguaçu, a partir das 15h30, e segue com Mustache (17h), Magnum Rock Machine (18h) e para encerrar a banda L’aventura – cover de Legião Urbana (19h).

Todos os shows são gratuitos e abertos à população. No domingo a feirinha da Jk ocorre normalmente pela manhã (8h às 12h30) e retorna à tarde, das 15h às 21h.

Os artistas que se apresentam no festival integram o Corredor Cultural de Foz do Iguaçu e alguns são voluntários.