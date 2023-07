Assassinatos: DOIS MAGNATAS LIGADOS A PUTIN MORREM DE FORMA MISTERIOSA NA RÚSSIA

Dois magnatas russos, ligados ao presidente Vladimir Putin, morreram de forma misteriosa em um intervalo de 48 horas na semana passada.

Na última sexta-feira, foi divulgada a morte do bilionário Igor Kudryakov, ex-funcionário do governo russo e empresário de destaque. Um porta-voz dos serviços de emergência informou sobre o fato à agência de notícias Tass: “Igor Kudryakov foi encontrado morto em seu apartamento na Praça Kudrinskaya, no distrito de Presnensky, em Moscou.

Kudryakov, de 64 anos, fundou o serviço de entrega Service 77 – distribuição de alimentos e outros bens na capital da Rússia. Ele passou a servir como o primeiro vice-chefe do departamento da Inspetoria Estadual de Habitação da Região de Moscou.

No final de semana, mais uma morte misteriosa foi divulgada. Desta vez a vítima foi Anton Cherepennikov, uma figura crucial na operação de escutas telefônicas e de internet do regime. As informações são do periódico britânico Daily Mail.

Anton Cherepennikov morreu repentinamente aos 40 anos. O corpo foi encontrado em seu escritório em Moscou, segundo relatos.

Antes de qualquer autópsia, relatos da mídia disseram que ele havia morrido de “parada cardíaca”. Mas a informação vem sendo questionada por pessoas próximas a Cherepennikov.

Proprietário da maioria dos sistemas de armazenamento de tráfego de Internet na Rússia, Cherepennikov passou a acumular grande poder e influência, controlando os sistemas de escuta telefônica do país e, desta forma, se tornando fundamental para a repressão do regime contra opositores.

‘Seu assassinato não pode ser descartado, pois o aparato de segurança fica desesperado devido ao fracasso da guerra”, informou uma fonte russa ao Daily Mail.

De fato, Cherepennikov atuava em conjunto com a FSB, a temida agência de espionagem de Vladimir Putin.

As mortes de aliados ou ex-aliados de Vladimir Putin se tornaram estranhamente frequentes desde a eclosão da guerra com a Ucrânia. No último dia 11, Natalia Bochkareva, foi encontrada morta após se sentir mal em seu apartamento. Ela era filha de Vasily Bochkarev, integrante do partido Rússia Unida de Putin e que governou o oblast de Penza de 1998 a 2015.