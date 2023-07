Entenda: A ILHA DO BANANAL ESTÁ DESAPARECENDO?

“A maior ilha fluvial do mundo”: um título monumental, não é mesmo? Esta é a Ilha do Bananal, uma obra-prima da biodiversidade brasileira, localizada no sudoeste do Tocantins, um dos estados da Amazônia Legal, na divisa com Mato Grosso e Goiás.

Com área de cerca de 20 mil metros quadrados, ela equivale – para termos uma noção visual de sua imponência – ao tamanho do menor estado do Brasil, o Sergipe.

No Ensino Fundamental, aprendemos, ainda que de forma rudimentar, que ilha “é uma porção de terra cercada de água por todos os lados”. Pois bem: o Bananal é uma porção de terra formada pelo rio Araguaia e uma bifurcação dele, ocorrida num ponto limítrofe entre Goiás e Tocantins, o município goiano de São Miguel do Araguaia. Ali, nasce o afluente conhecido como o braço menor ou direito do Araguaia: o rio Javaés.

A partir daquele ponto, eles se “despedem”: o Araguaia corre pela porção ocidental da Ilha, na divisa com o Mato Grosso, e o Javaés, pela oriental, voltando a se encontrarem já próximo ao Pará – e fechando, assim, o “formato” de ilha.

Só que a classificação geomorfológica do Bananal como “ilha” pode estar ameaçada, junto com sua riqueza ambiental e sociocultural. Isso porque o Javaés – assim como rios vizinhos – vem sofrendo redução de volume e de superfície de água.