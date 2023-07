Entenda: MAIORIA DOS AMERICANOS VÊ TURISMO ESPACIAL COMO UMA REALIDADE ATÉ 2073

Uma nova pesquisa do Pew Research Center sobre turismo espacial revelou que mais da metade dos americanos espera poder viajar para o espaço dentro das próximas cinco décadas. O estudo, realizado entre 30 de maio e 4 de junho deste ano, contou com a participação de mais de dez mil indivíduos, procurando avaliar a percepção dos cidadãos dos EUA em relação ao futuro da exploração espacial. Segundo a pesquisa, o número de americanos que acredita que o cidadão médio estará rotineiramente viajando para o espaço nos próximos cinquenta anos aumentou 5% desde 2018.

No entanto, embora mais da metade dos entrevistados espere que o turismo espacial se torne rotina até 2073, bem menos estariam dispostos a fazer a viagem eles mesmos. Cerca de 65% dos participantes da pesquisa disseram que não estariam dispostos a ir para o espaço se tivessem a oportunidade, um número 10% maior do que os 55% que esperam que a viagem espacial esteja amplamente disponível.

Mesmo que se torne realidade, poucos iriam ao espaço a turismo

Brian Kennedy e Alec Tyson, do Pew Research Center, que conduziram o estudo, destacaram que “muita coisa mudou nos últimos cinco anos”. Entre as principais mudanças, apontam o envolvimento crescente de empresas privadas, o turismo espacial tornando-se mais uma realidade e a participação cada vez maior de países como Índia e China na exploração espacial.

A pesquisa revelou que 69% dos americanos acreditam ser essencial que os EUA mantenham-se como líderes na exploração espacial. No entanto, não há um consenso universal sobre como essa liderança deve ser mantida e qual deveria ser o papel da NASA em comparação com o da indústria espacial privada.

Turismo espacial não deveria ser prioridade

Ao serem questionados sobre as prioridades da NASA, 60% dos entrevistados listaram o monitoramento de asteroides potencialmente perigosos como uma preocupação principal. Justamente abaixo disso, 50% classificaram o monitoramento do clima da Terra como uma alta prioridade. No entanto, apenas 11% e 12% acreditam que a NASA deveria priorizar a exploração humana de Marte ou da lua, respectivamente.

Quanto à indústria espacial comercial, a percepção do público é ligeiramente mais positiva, embora muito mais incerta. As empresas privadas de espaço, como SpaceX, Blue Origin e Virgin Galactic, são vistas principalmente de forma positiva por aqueles familiarizados com o assunto, mas quase 40% responderam que não estão familiarizados o suficiente com a indústria espacial comercial para ter uma opinião formada sobre o tema.