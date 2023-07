Futebol: COMO TEMPORADA DE MESSI NOS EUA PODE BENEFICIAR O FUTEBOL NA AMÉRICA LATINA

A lenda do futebol Lionel Messi fez história neste final de semana quando entrou em campo pela primeira vez pelo Inter Miami, marcando o início de um novo e intrigante capítulo na carreira de 20 anos do argentino. Sua mudança da Europa, o epicentro do futebol de clubes, para o sul da Flórida, um terreno relativamente inexplorado para o esporte mais popular do mundo, foi anunciada como uma grande vitória para os Estados Unidos. Sem dúvida, isso é verdade, mas a América Latina também pode ser uma grande vencedora.

As expectativas não poderiam ser maiores para a Major League Soccer, ou MLS, como é conhecida a liga profissional masculina dos EUA. A chegada de um dos, se não o melhor jogador de futebol da história, já rendeu dividendos para o esporte no país. Jorge Mas, o bilionário proprietário da Inter Miami, disse à Bloomberg News que a mudança de Messi para os EUA está pronta para gerar milhões de novos assinantes para o serviço de streaming Apple TV+.

Essas expectativas são o motivo pelo qual o argentino conseguiu negociar acordos de compartilhamento de receita e uma futura participação acionária no time. Nas seis semanas desde que a contratação de Messi foi anunciada, o Inter Miami chegou a mais de 10 milhões de seguidores no Instagram, ultrapassando o time de basquete da NBA Chicago Bulls.

Mas a temporada de Messi nos Estados Unidos também é uma oportunidade para a América Latina, região que historicamente produziu alguns dos maiores talentos do esporte e tem alguns dos fãs mais apaixonados do mundo, mas que tem dificuldades para construir franquias globais em meio à má gestão e deficiências financeiras e de infraestrutura.

Com a crescente parceria entre a MLS e a liga profissional mexicana, bem como os muitos torneios da Concacaf, a entidade que rege o futebol na América do Norte, América Central e Caribe, é razoável pensar que Messi e o Inter Miami disputarão partidas em toda a região em vários momentos durante seu contrato, algo inimaginável há apenas alguns meses, quando ele tinha contrato com o Paris Saint-Germain da França.

Além dos jogos da liga, há também um calendário intenso de torneios pela frente. Em janeiro, a Concacaf e sua versão sul-americana, a Conmebol, concordaram em sediar a Copa América, o torneio de seleções mais antigo do mundo, nos EUA no próximo ano, com 16 países de ambas as federações.

Além de gerar receita extra para a participação de mais equipes em estádios maiores em um país rico, o torneio servirá de preparação para a Copa do Mundo de 2026, que será organizada conjuntamente pelos EUA, Canadá e México.

Todos esses torneios na América do Norte e o interesse de Messi em defender os recentes troféus internacionais da Argentina podem explicar parcialmente por que o jogador de 36 anos escolheu Miami para continuar sua carreira, mesmo que não esteja claro se ele estará em condições físicas adequadas para participar da próxima Copa do Mundo.

O grande prêmio para o futebol sul-americano seria ter o Inter Miami jogando em um de seus torneios populares. Embora os times mexicanos tenham participado por muitos anos da Libertadores, essa parceria terminou em 2017.

Mas com a contratação de Messi, há especulações de que os times da Concacaf retornarão à Libertadores, já que Messi agora vive praticamente no mesmo fuso horário para todas as Américas e qualquer um enxerga o potencial de usar seu poder de super atleta de forma criativa para ampliar a divulgação das partidas jogo na América Latina, mesmo que a MLS possa ser vista como um rival crescente para as ligas locais.

Certamente a Apple TV+ e as redes com direitos sobre as outras competições, incluindo a ESPN e a Paramount+, estão trabalhando para que isso aconteça. É claro que, para que tudo isso aconteça, o Inter Miami precisaria melhorar e se classificar para os diferentes torneios da região. Atualmente, o time está em último lugar entre 15 equipes da Conferência Leste da MLS.

Também é notável que a Conmebol vem tentando aumentar seu perfil global, melhorando a qualidade de suas competições e expandindo para além de suas fronteiras, tentando fazer com que jogadores, torcedores, emissoras e a mídia superem o escândalo de corrupção da FIFA de 2015 que prejudicou muito sua reputação.

Um acordo com a UEFA, a federação europeia, proporcionará novos eventos entre as duas regiões mais bem-sucedidas do futebol internacional, começando com a final disputada em Londres no ano passado. E a Libertadores deste ano está oferecendo mais de US$ 207 milhões em prêmios, um aumento de 21% em relação a 2022, graças à venda de direitos de transmissão mais lucrativos. Claro, o valor é pequeno em comparação com os mais de US$ 2 bilhões distribuídos pela Liga dos Campeões da Europa, mas é significativo para os clubes que geralmente têm recursos limitados.

O mundo está percebendo. O investidor Jordan Gardner, ex-presidente do time dinamarquês Helsingør, diz que a região tem a paixão e o talento para expandir os negócios do futebol à medida que as economias nacionais continuam crescendo. “O futebol na América Latina tem potencial, mas é subdesenvolvido e recebe pouco investimento”, diz ele. “Há uma oportunidade de sustentar o investimento privado e melhorar a infraestrutura”.

Isso já está acontecendo, como no recente acordo dos clubes brasileiros para vender parte de seus direitos comerciais a investidores por US$ 500 milhões. Os direitos de mídia e a propriedade de ligas no Peru, no Chile e na Argentina também foram procurados por investidores.

Mas a maior questão pode ser: será que a chegada de Messi a Miami e a promessa de novos recursos impedirão o êxodo de jovens jogadores latino-americanos para a Europa e até mesmo para os EUA? Por enquanto, isso é improvável. O futebol europeu ainda é, de longe, o mais prestigiado, empolgante e lucrativo do mundo.

Do ponto de vista dos negócios, ainda fará sentido que os jogadores se dirijam para lá. Mas, como Gardner também diz, o aumento dos laços entre a Europa e a América do Sul pode beneficiar ambas as partes ­– por exemplo, quando os astros latino-americanos retornarem para a região antes de sua aposentadoria, enquanto ainda lhes restam alguns anos de desempenho de elite.

É evidente que a MLS terá grandes melhorias em termos de qualidade e desempenho comercial com Messi a bordo. Mas a América Latina também pode se beneficiar se os dirigentes e financiadores do esporte fizerem a coisa certa.

Esta coluna não reflete necessariamente a opinião do conselho editorial ou da Bloomberg LP e de seus proprietários.

Juan Pablo Spinetto é editor-chefe de economia e governo da Bloomberg News na América Latina.