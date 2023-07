Ideia: FALAR COM A GERAÇÃO Z SOBRE MEIO AMBIENTE SERÁ ESSENCIAL PARA O FUTURO

Nesse sentido, o papel das empresas é crucial e vai além do cumprimento de suas obrigações legais, ao promover iniciativas que contribuam para o desenvolvimento sustentável das comunidades onde estão inseridas.

A questão ambiental é uma preocupação global que demanda ações coordenadas. De acordo com o estudo GfK Consumer Life 2022, a grande maioria da população mundial (71%) considera as mudanças climáticas muito graves. No Brasil, 60% dos entrevistados afirmam que gostariam de fazer mais pelo meio ambiente, mas desconhecem os meios para tal. É preocupante, no entanto, que a geração Z – nascida a partir de 1998 e que sofrerá os maiores impactos – tenha se mostrado menos engajada (26,1%) do que os millennials (49%) nas causas ambientais. Por essa razão, é essencial envolver a geração Z nas discussões e buscar maneiras de conscientizá-la sobre a importância de se agir de forma responsável em relação ao meio ambiente.

As empresas de energia renovável podem desempenhar um papel ainda mais importante, ao compartilhar o conhecimento adquirido em suas atividades e estabelecer parcerias com os municípios onde estão inseridas. As visitas de escolas nas PCHs têm sido uma forma eficaz de apoio na educação das crianças sobre a importância da energia renovável e do meio ambiente. Através dessas visitas, os alunos são ensinados sobre a produção de energia elétrica a partir da força da água, os impactos ambientais dos empreendimentos e a importância de uma interação saudável entre o desenvolvimento econômico e a preservação dos recursos naturais.