Meteorologia: NOVO CICLONE SE FORMA NO SUL E SUDESTE TERÁ CALOR ANTES DA VOLTA DO FRIO

Na quinta-feira (27) e na sexta-feira (28), com afastamento do ciclone para o mar e o avanço da frente fria, o Rio Grande do Sul volta a ficar com tempo mais estável. Nestes dias, porém, a chuva ganha mais intensidade no litoral do Paraná e de Santa Catarina, onde o tempo fica mais fechado com chuva moderada ao longo do dia, mas não há previsão de acumulados excepcionais.