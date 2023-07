Novidade: INAUGURAÇÃO DO COMPLEXO TERAPÊUTICO INFANTOJUVENIL PADRE ARTURO PAOLI

O novo espaço, que vai integrar a Rede de Saúde Mental do município, ofertará acolhimento, práticas integrativas e complementares de saúde, atividades artísticas e culturais às crianças e adolescentes de 10 a 18 anos em situação de dependência química ou que estejam em medida protetiva (vivendo em casas lares ou em famílias acolhedoras).

A construção do complexo, orçada em R$ 5 milhões, recebeu investimentos da Prefeitura de Foz do Iguaçu e emendas da Câmara de Vereadores – na ordem de R$ 2,6 milhões, além de R$ 400 mil provenientes da Justiça Federal e Receita Federal. O restante do valor está previsto para ser captado por meio de um convênio com a Itaipu.

O Complexo foi construído num terreno que pertencia ao padre italiano Arturo Paoli, fundador da AFA. Padre Arturo foi um missionário que viveu em vários países da América Latina e morou, por 25 anos, no Brasil. Ele era um intelectual renomado, escreveu vários livros, mas o maior legado foi o exemplo de luta pela inclusão das pessoas marginalizadas e injustiçadas: os “invisíveis sociais”. A casa onde ele viveu por muitos anos fica ao lado do Complexo Terapêutico Infantojuvenil e é preservada como espaço de memória.

Serviço

Inauguração Complexo Terapêutico Infantojuvenil Arturo Paoli

Data: 26/07/2023 (quarta-feira)

Horário: 9h

Endereço: Rua Malva Rosa, 145, Conjunto Habitacional Bubas