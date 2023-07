Próxima Semana: FGTS IRÁ DISTRIBUIR R$ 12,7 BILHÕES AOS TRABALHADORES COM CONTAS VINCULADAS

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) irá distribuir R$ 12,7 bilhões aos trabalhadores brasileiros com contas vinculadas. A decisão foi oficializada pelo Conselho do FGTS nesta terça-feira, 25. O valor equivale a 99% da arrecadação do fundo durante 2022, que chegou a R$ 12,8 bilhões. Com isso, os contribuintes receberão um ganho real de 1,3%. De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, a distribuição dos valores deve ser iniciada na próxima semana e finalizada até o fim de agosto. Em 2022, foram distribuídos R$ 13,2 bilhões.

Segundo a Caixa Econômica Federal, a distribuição dos lucros do FGTS busca “elevar a rentabilidade das contas vinculadas do trabalhador”.”O valor referente à distribuição de resultado é proporcional ao saldo da conta vinculada posicionado em 31 de dezembro do ano-base do resultado auferido e o crédito ocorre até o dia 31 de agosto do ano seguinte. Esse valor é obtido por meio da multiplicação do saldo existente na sua conta pelo índice de distribuição aprovado pelo Conselho Curador do FGTS”, informou a Caixa.