Referência: EXEMPLO NACIONAL NA ATUALIZAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO

O Governo Federal divulgou que mais de 1,3 milhão de novas famílias foram incluídas no Bolsa Família este ano, a partir da busca ativa com foco especial nas pessoas mais vulneráveis que têm direito ao benefício, mas não o recebiam. O Município de Foz do Iguaçu aparece como um dos exemplos de sucesso na ação, onde, desde maio deste ano, mais de 5.371 famílias foram visitadas para a atualização do Cadastro Único.

Em maio, a Prefeitura de Foz, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, iniciou um mutirão para averiguação do CadÚnico, que é a base de dados do governo federal para a distribuição dos benefícios sociais, a exemplo do Bolsa Família.

Esse trabalho envolveu a abertura dos Centros de Referência Social (CRAS) aos sábados para o atendimento às famílias cadastradas para a verificação dos cadastros e também a busca ativa e visitas familiares pelas equipes da Assistência Social, com o objetivo de localizar famílias em situação de vulnerabilidade que têm direito aos benefícios. A prefeitura também teve o apoio durante as semanas de mutirão das Organizações da Sociedade Civil, que cederam espaços para os atendimentos.

Conforme explica o secretário municipal de Assistência Social, Elias Sousa de Oliveira, o mutirão foi uma iniciativa do Programa de Fortalecimento Emergencial do Cadastro Único (Procad-SUAS), do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

“O Governo Federal desenhou o Procad-SUAS de forma coletiva, chamando os secretários municipais, os secretários estaduais para essa retomada do Cadastro Único, que é uma das portas de entrada para a política de assistência social e para os cidadãos buscarem o acesso aos direitos da assistência social”, disse Elias Sousa, que também é presidente do Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social (Congemas).

Referência

A atuação das equipes da Secretaria de Assistência Social de Foz do Iguaçu foi acompanhada e registrada pelas equipes do Governo Federal. “Nós organizamos a busca ativa. Entrevistadores sociais, os nossos educadores vão nas casas procurar as pessoas, dialogar com elas”, contou Elias.

“Acho que eles fazem um serviço muito importante na cidade, porque através deles eles conseguem descobrir as pessoas que precisam realmente dessa ajuda do governo, que é o Bolsa Família”, comentou Elisabet Miller, uma das beneficiárias dos programas do Governo Federal visitada pelas equipes da prefeitura.

“A gente se sente mais seguro sabendo que eles vêm na casa, veem a necessidade da gente e eles sabem que não estão dando para a pessoa que não precisa”, disse Roseli Camargo, também beneficiária.

Os vídeos divulgados pelo Governo Federal sobre a busca ativa para atualização do CadÚnico podem ser conferidos pelos links:

https://www.youtube.com/watch&_=Jk746sZsit0

https://www.youtube.com/watch&_=KQREtOO0Su4

(Com informações do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome)