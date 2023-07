Desenrola’: GOOGLE E FACEBOOK DEVEM RETIRAR ANÚNCIOS FALSOS SOB PENA DE MULTA

Nesta quarta-feira (26), a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) determinou que Google e Facebook tirem do ar propagandas fraudulentas sobre o Desenrola Brasil, o programa de renegociação de dívidas do governo.

O Google e o Facebook terão 48 horas para remover os anúncios falsos. Caso a determinação publicada na edição do Diário Oficial da União de hoje não seja cumprida, as empresas podem receber multa diária de R$ 150 mil.

A Senacon também solicitou que as empresas adotem novas medidas para evitar a veiculação de anúncios falsos e fraudulentos.

Segundo as informações do g1, o Ministério Público já estava investigando páginas falsas criadas para aplicar golpes desde a semana passada.

Já mostramos aqui no Olhar Digital como anúncios falsos redirecionam as vítimas prometendo descontos mirabolantes, atendimento falso pelo WhatsApp e até pagamentos por PIX para quitar as dívidas. A recomendação do governo para os interessados em participar do programa é sempre buscar diretamente o banco na qual a dívida está ativa e não confiar em terceiros.