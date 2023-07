Em Evento: BOLSONARO É APLAUDIDO AO CHAMAR LULA DE “JUMENTO” E “ANALFABETO”

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) proferiu insultos contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante evento do PL (Partido Liberal) na Câmara Municipal de São Paulo nesta 3ª feira (25.jul.2023). As ofensas foram ditas ao insinuar que o atual chefe do Executivo teve apoio internacional para que conseguisse voltar à presidência da República pela 3ª vez.

“A quem interessa, levem-se em conta alguns países europeus, países mais ao Norte, interessa eu ou um entreguista na presidência da República? Um analfabeto? Um jumento, porque não dizer assim?”, declarou Bolsonaro, momento em que foi aplaudido pelos presentes.

“O Brasil é uma grande pista para hidroaviões. Quero turismo de hidroaviões na Amazônia para mostrar ao mundo que aquele trem não pega fogo. […] Quando alguém exagera na festa de São João, aquilo passou a ser um foco de calúnia contra o Brasil”, afirmou.

Bolsonaro disse ainda que levou muitas “pancadas” por causa dos incêndios florestais registrados na Amazônia durante sua gestão porque o Brasil é um “país maravilhoso. Ninguém tem o que nós temos”. Citou os incêndios no Canadá e nos EUA e disse que “ninguém fala nada, ninguém toca no assunto”.