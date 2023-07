Narcotráfico: PF E FORÇAS ESTADUAIS APREENDEM MAIS DE 350KG DE MACONHA EM PORTO CLANDESTINO NO PARANÁ

Policiais federais, em operação conjunta com agentes das polícias Civil e Militar do Paraná, apreenderam, nesta terça-feira (25/7), mais de 350 quilos de maconha abandonados em um porto clandestino, camuflado pela mata local.

Os policiais realizavam patrulhamento na região da Vila Celeste, no município de Santa Helena/PR, quando avistaram movimentação de uma embarcação em um braço do lago de Itaipu. Com a suspeita, os policiais decidiram vistoriar os portos clandestinos próximos até encontrarem, com o apoio do canil do BPFron, diversos fardos de entorpecentes, totalizando cerca de 357 quilos de maconha.

Todo os volumes de droga foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Federal em Foz do Iguaçu/PR, para a lavratura da apreensão.