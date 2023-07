Reunião com Dilma: PUTIN DEFENDE MOEDAS LOCAIS NO COMÉRCIO EXTERIOR

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, voltou a defender o uso de moedas locais para negociações comerciais nesta 4ª feira (26.jul.2023). A fala foi feita durante uma reunião com a presidente do NBD (Novo Banco de Desenvolvimento, o chamado Banco do Brics), Dilma Rousseff, em São Petersburgo.

Em março, durante visita à China, Putin já havia expressado o desejo de usar o yuan chinês para acordos internacionais com países da Ásia, da África e da América Latina.

Durante o encontro com Dilma, o líder russo disse que o dólar é usado como um instrumento político e destacou a importância de desenvolver financeiramente os Brics –grupo de países emergentes formado pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.

“Nas condições atuais, não é fácil fazer isso, tendo em mente o que está acontecendo nas finanças do mundo e o uso do dólar como instrumento de luta política”, disse o presidente da Rússia.

Ainda no encontro, Putin afirmou que as negociações entre os países dos Brics estão se expandindo e que o NBD pode desempenhar um papel importante no estreitamento dos laços econômicos entre os integrantes do grupo.

“As relações entre nossos países do Brics estão se desenvolvendo [com o uso de] moedas nacionais, os pagamentos estão aumentando. Acho que o banco também poderia desempenhar um papel no desenvolvimento da direção do trabalho conjunto”, disse o líder russo.