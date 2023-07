Conflito?: OFICIAIS DE RÚSSIA E CHINA SÃO ENVIADOS À COREIA DO NORTE

Altos funcionários de Rússia e China participarão nesta semana dos eventos que marcam o 70º aniversário do armistício que pôs fim à Guerra da Coreia. É a 1ª visita diplomática à nação liderada por Kim Jong-un desde o começo da pandemia de covid-19 em 2020.

A mídia estatal norte-coreana, KCNA, disse nesta 4ª feira (26.jul.2023) que a delegação russa, liderada pelo Ministro de Defesa Sergei Shoigu, chegou à Pyongyang na noite de 3ª (25.jul). Foi recebido pelo Ministro da Defesa da Coreia do Norte, Kang Sun Nam.

“A visita marca uma ocasião importante no desenvolvimento das tradicionais relações amistosas entre Coreia do Norte e Rússia, de acordo com a demanda dos tempos”, disse o comunicado.

A convite do Comitê Central do Partido dos Trabalhadores da Coreia e do governo norte-coreano, uma delegação chinesa liderada por Li Hongzhong, membro do Partido Comunista da China, também participará das comemorações dos 70 anos do fim da Guerra da Coreia.

O feriado de 5ª feira (27.jul) marca a assinatura do armistício que em 1953 pôs fim ao conflito de 3 anos entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. A guerra teve a participação de tropas chinesas e norte-americanas. A expectativa é que a data seja marcada por exibições militares na Coreia do Norte e um desfile na capital, Pyongyang.