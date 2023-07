Contenção: CONHEÇA 4 DICAS PARA COMBATER O DESPERDÍCIO DE ALIMENTOS

Dados divulgados pela Organização das Nações Unidas (ONU) apontam que o Brasil ocupa a 10ª posição no ranking de países que mais desperdiçam alimentos no mundo, aproximadamente 23 toneladas por ano.

Contudo, informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontam que o desperdício é ainda maior: que 30% do que é produzido no país é descartado, o equivalente a 46 milhões de toneladas de alimentos anualmente.

Por isso, a conscientização da população, seja ela física ou jurídica (empresas), para a redução do descarte de alimentos é tão importante. Esse desperdício impacta não apenas a economia – estimativas do IBGE apontam que a perda pode representar até R$ 61,3 bilhões por ano – mas também a vida das pessoas.

A própria ONU já apontou no relatório “Estado da Segurança Alimentar e Nutrição no Mundo 2022” que 60,3 milhões de pessoas no país são afetadas pela insegurança alimentar, ou seja, quando enfrentam incertezas sobre a capacidade de obter alimentos e são forçadas a reduzir a qualidade e/ou a quantidade de itens que consomem devido à falta de dinheiro ou outros recursos.

Refletindo sobre esse cenário, a Gooxxy – greentech pioneira em soluções de recolocação de bens de consumo que seriam descartados pela indústria – listou quatro dicas para ajudar nessa missão. Conheça:

1 – Planejamento é essencial

O ideal é compartilhar as responsabilidades dessa etapa com, ao menos, alguns dos envolvidos da rotina de casa, mas focar essa distribuição em uma pessoa para ela ter mais controle no planejamento. Portanto, converse com as pessoas sobre o que gostariam de comer e beber e com quanto cada um pode contribuir, isso resultará em maior assertividade na escolha dos alimentos, além de ir às compras levando uma lista preparada.

2 – Calcule as quantidades por pessoa

Existem diversos sites de festas que calculam a quantidade de comes e bebes por pessoa, considerando crianças e adultos, além de filtrar a ocasião, como aniversário, ceia de natal, casamento, etc. Essa medida pode reduzir consideravelmente a quantidade de alimentos desperdiçados.

3 – Esteja aberto em relação às marcas

Quando falamos em desperdício, não podemos deixar de mencionar também o de dinheiro. Muitas vezes, substituir marcas importadas por nacionais pode impactar consideravelmente nos gastos. Além disso, existem muitos produtos no varejo, produzidos por grandes marcas, mas, por não atenderem aos padrões estéticos da empresa, não podem ser comercializados pela própria. Esses itens saem das indústrias e são recolocados em outros estabelecimentos, sem a embalagem ou etiqueta da marca que os produziram, por um valor muito menor. Isso, aliás, é o que a Gooxxy faz. Consumindo esses produtos, além de reduzir os gastos, você também ajuda a reduzir o desperdício causado pela indústria alimentícia.

4 – Armazenamento

Fique atento às datas de validade dos produtos e também ao modo de armazená-los, principalmente as frutas, verduras e legumes. Quando se trata desses itens, comprar quantidades exageradas, pode ser o caminho certeiro para o desperdício.